La police espagnole a annoncé jeudi avoir démantelé un gang de la mafia chinoise, soupçonné d'avoir forcé des Asiatiques sans papiers à cultiver du cannabis dans "des conditions de semi-esclavage", selon un communiqué.L'organisation "composée de citoyens d'origine chinoise" se consacrait à cultiver de grandes quantités de cannabis dans 19 bâtiments industriels, principalement dans la région de Valence (est), a indiqué la police dans son communiqué.La drogue était ensuite exportée vers d'autres pays d'Europe, tels le Royaume-Uni et les Pays-Bas, à travers des entreprises privées d'envoi de paquets.L'opération a permis les arrestations de 81 personnes, pour la plupart d'origine chinoise, mais également de nationalité britannique ou vietnamienne, a précisé une porte-parole de la police, citée par l'AFP.Trente-six citoyens chinois et vietnamiens, obligés de travailler dans

"des conditions dégradantes et de semi-esclavage", ont été libérés pendant l'opération qui a eu lieu au terme de huit mois d'enquête."Les conditions de vie à l'intérieur des bâtiments industriels étaient très précaires, insalubres", selon le communiqué. "Plusieurs des victimes ont relaté qu'elles ne pouvaient pas sortir dans la rue ni communiquer avec l'extérieur.Elles recevaient seulement de la nourriture pour pouvoir continuer à travailler comme d'authentiques esclaves", a ajouté la police espagnole.

Les enquêteurs estiment que le gang a exporté 4,2 tonnes de cannabis depuis le début 2018.Les agents ont saisi plus de 22.000 plants de cannabis, pour un poids estimé de 3,4 tonnes.