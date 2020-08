Les mesures de prévention pour lutter contre le nouveau coronavirus ont été renforcées lundi en Espagne pour être

étendues à de nouvelles régions du pays qui fait face à un rebond de contagions du Covid-19.L'Andalousie (sud), la Castille-et-Leon (centre), la Galice et la Cantabrie (nord) ont pris officiellement lundi ces mesures, déjà en vigueur depuis dimanche dans la Rioja (nord) et la région de Murcie (sud-est), soit six régions sur les 17 que compte l'Espagne.Ces mesures ont été annoncées vendredi par le gouvernement central, mais ce sont les régions, compétentes en matières de santé, qui sont chargées de

leur application.Les discothèques devront de nouveau fermer leurs portes et les restaurants ne pourront plus accueillir de clients après minuit. Il sera en outre interdit de fumer dans la rue lorsqu'il n'est pas possible de maintenir au moins deux mètres de distance avec les autres personnes, les réunions seront limitées à dix personnes et les visites aux maisons de retraite restreintes. Ces mesures ont été conspuées dimanche lors d'une manifestation à Madrid qui a réuni entre 2.500 et 3.000 personnes, selon un porte-parole de la préfecture. Criant "liberté" et brandissant des inscriptions "le virus n'existe pas" ou "les masques tuent", les manifestants convoqués par les réseaux sociaux dans le centre de la capitale espagnole dénonçaient une exagération des chiffres de la pandémie destinée, selon eux, à justifier les "restrictions de libertés".Un grand nombre de manifestants ne portait pas de masques, obligatoires à l'extérieur dans toute l'Espagne, selon des médias. "Ce qui s'est passé sera puni avec la plus grande sévérité", a déclaré

lundi le préfet de Madrid, José Manuel Franco. Le gouvernement régional du Pays basque a déclaré lundi l'état "d'urgence

sanitaire", qui lui permettra de prendre des mesures plus sévères que celles des autres régions, comme des restrictions locales de déplacement, devant "un possible tsunami" de contagions.L'Espagne est le pays d'Europe occidentale qui compte le plus de cas

positifs, avec près de 343.000 cas, et une moyenne de 115 cas pour 100.000 habitants depuis deux semaines, bien au-dessus des 45 recensés en France, 19 au Royaume-Uni et 16 en Allemagne.Néanmoins, une grande partie des nouveaux cas détectés sont asymptomatiques et la létalité du virus a considérablement diminué: depuis la fin du très strict confinement le 21 juin, moins de 300 décès ont été enregistrés sur les 28.617 morts officiellement comptabilisés depuis le début de la pandémie.