L'épouse du chef du gouvernement espagnol, Begoña Gómez, a été testée positive au nouveau coronavirus, rapporte samedi soir l'agence Efe, citant des sources de l'exécutif."Le chef de l'exécutif et son épouse sont en bonne santé. Ils sont toujours au Palais de la Moncloa et suivent les mesures préventives établies par les autorités sanitaires", fait savoir le média espagnol.Les personnes proches de M. Sanchez se sont soumises ce samedi au test du coronavirus.Jeudi, l'intégralité du gouvernement s'était soumis au test après que la ministre de l'Egalité, Irene Montero, ait été contaminée par le virus.La ministre de la Politique territoriale et de la fonction publique,

Carolina Darias, a, elle aussi, été testée positive au nouveau coronavirus.Le gouvernement a adopté samedi un décret royal plaçant tout le pays en état d'alerte pour une période de quinze jours, en vue de freiner l'expansion du nouveau coronavirus.