Près de 2.000 nouveaux cas de coronavirus ont été notifiés en Espagne et 182 personnes sont mortes de l'épidémie en 24 heures, selon le dernier bilan mardi des autorités.L'Espagne, quatrième pays le plus touché dans le monde, décompte désormais 11.178 cas et 491 morts. 1.098 personnes ont guéri de la maladie, a détaillé Fernando Simon, responsable du centre d'alerte sanitaire national.