La surprise Grenade, les rêves européens de Getafe, Villarreal et de la Real Sociedad, et l'ambitieux nouveaux projet de Séville: voici les cinq équipes à suivre lors de ce Championnat d'Espagne 2020-2021 qui débute vendredi.



. Séville FC

============



Après une saison 2019-2020 parfaite, que demander de plus? Avec une quatrième place arrachée en Liga, un sixième titre soulevé en Ligue Europa et une équipe remobilisée autour du nouvel entraîneur Julen Lopetegui et du directeur sportif Monchi, Séville a rempli tous ses objectifs. La presse s'est même demandé s'il ne s'agissait pas là du meilleur Séville de l'histoire.Mais désormais les Andalous voient plus grand. "Pourquoi ne pourrions-nous pas rêver de la Liga?", s'interrogeait le président du club José Castro Carmona en Une du journal Marca, le 2 septembre. Et les "rojiblancos" se sont renforcés pour. Le retour de l'enfant prodige Ivan Rakitic (32 ans), se conjugue aux arrivées d'Oscar Rodriguez (Real Madrid), Suso (AC Milan) et à la signature du

gardien Bono (Gérone), déjà héros de l'épopée en Ligue Europa en août... en plus des neuf joueurs de retour de prêt pour pallier les départs d'Ever Banega (Al-Shabab), Rony Lopes (Nice), Simon Kjaer (AC Milan) et Sergio Reguilon (Real Madrid).



. Real Sociedad

===============



Après un début de saison 2019-2020 où elle a trusté les places qualificatives pour la C1, la Real Sociedad s'est écroulée au retour du

confinement. Les joueurs de Saint-Sébastien ont tout de même réussi à accrocher une place qualificative pour la Ligue Europa, mais cette sixième place en Liga reste loin de leur projet et de leur système, qualifié par beaucoup d'observateurs comme "le plus beau jeu de Liga".Zinédine Zidane a rappelé à Madrid sa pépite norvégienne Martin Odegaard. Les Basques le retrouveront le 20 septembre à Anoeta, mais devront donc composer sans lui désormais. Pour le remplacer, l'entraîneur Imanol Alguacil a réussi un gros coup sur le mercato d'été: l'ex-international espagnol David Silva (34 ans, 125 sélections) a signé pour deux ans sur la côte basque en provenance de Manchester City... Suffisant pour lutter pour la C1?



. Villarreal

============



La révolution Unai Emery? Avec l'arrivée sur le banc de l'ancien coach basque du Paris SG, Villarreal affiche ses ambitions européennes, après une belle cinquième place la saison dernière. Emery a perdu le symbole local Santi Cazorla, parti rejoindre Xavi au club qatari d'Al-Sadd, ainsi qu'une demi-douzaine d'autres joueurs, mais pourra compter sur des recrues de haut rang pour son retour en Liga: le prometteur Japonais Takefusa Kubo, 19 ans, prêté par le Real Madrid; les expérimentés

milieux de terrain Dani Parejo et Francis Coquelin (de Valence); et le gardien argentin Rulli (de la Real Sociedad).



. Getafe

========



Getafe, objectif Europe: après avoir éliminé l'Ajax Amsterdam en 16es de finales de Ligue Europa et échoué aux portes des quarts de finale contre le finaliste Inter Milan sur match unique (2-0), Getafe a fini la saison éreinté, à la huitième place de la Liga... à deux petits points d'une qualification pour la Ligue Europa. Cette saison, pour retrouver l'Europe, Pepe Bordalas pourra compter sur ses cadres, comme le défenseur central togolais Djené ou le talentueux milieu de terrain Marc Cucurella (20 ans).

Mais aussi sur les recrues Enes Unal (Villarreal), Cucho Hernandez (Watford), Dario Poveda (Atlético Madrid) et Palaversa (Manchester City), venus pallier la dizaine de départs.



. Grenade

=========

Jusqu'à quand durera la surprise? Séduisant promu en Liga la saison dernière, Grenade a scellé un championnat solide, et a terminé à une septième place de Liga, synonyme de billet pour le tour préliminaire de Ligue Europa, première qualification pour une compétition européenne de l'histoire du club.Si l'effet de surprise a désormais disparu, les hommes de Diego Martinez Penas peuvent s'appuyer sur des recrues judicieuses pour espérer réitérer ce beau parcours: Grenade a enrôlé Maxime Gonalons, a activé son option d'achat sur l'arrière droit français Dimitri Foulquier, a prolongé l'ex-international espagnol Roberto Soldado pour une saison, et a attiré l'ailier droit du Real Madrid Alberto Soro (21 ans).