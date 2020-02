Un officier espagnol est mort, jeudi, aux commandes d'un avion de la patrouille acrobatique de l'armée de l'Air qui s'est abîmé en Méditerranée, le long de la côte est de l'Espagne, a annoncé l'institution.Après avoir indiqué que des débris de l'avion avaient été retrouvés, l'armée de l'Air a indiqué sur son compte Twitter que le commandant était décédé.Or deux accidents mortels d'avions militaire du même type s'étaient déjà produits en août et septembre dans ce même secteur, près de Murcie, pendant des vols d'entraînement d'avions partis de la base de San Javier en Andalousie (sud).L'accident de l'avion C-101 en mer s'est produit jeudi après-midi à proximité de Murcie (sud-est), a précisé l'Armée de l'Air.Il s'agissait d'un vol d'entraînement d'un petit avion de la patrouille Aguila ("Aigle"), l'escadrille de vol acrobatique qui se compose de CASA C-101 de fabrication espagnole.En août, un instructeur militaire était décédé après la chute de son avion dans ce secteur. Puis, en septembre, un pilote instructeur et son élève y

avaient trouvé la mort pendant un vol d'entraînement.En janvier, la ministre de la Défense Margarita Robles avait visité l'école militaire de l'air à San Javier. Selon la presse, elle avait alors annoncé que des contrats avaient été signés pour acheter 24 nouveauxn avions d'entraînement, afin de remplacer les C-101 en fin de vie.Le but de sa visite était d'exprimer sa solidarité après les accidents mortels ayant affecté la base, avait alors indiqué le ministère.