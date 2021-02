Un hammam du XIIe siècle parfaitement conservé a été mis au jour à Séville, dans le sud de l'Espagne, par un archéologue lors des travaux débutés l'été dernier, ont rapporté des médias. Les travaux, supervisés par l'archéologue Alvaro Jimenez, ont permis la

découverte de nombreuses peintures dans un local de 202 mètres carrés et un hammam avec une salle froide, une tiède et une chaude. Les ouvriers ont aussi découvert des lucarnes, des étoiles, des octogones dessinant un ciel étoilé dans bar situé dans une zone protégée en raison de sa proximité avec la cathédrale. Des thermes vieux de plus de 800 ans dont les peintures, les sculptures et les décorations murales ont été figées dans le temps grâce à un architecte du début du XXe siècle, Vicente Traver, qui a dissimulé en 1928 ces décorations et ces lucarnes, lorsqu'il construisit deux étages supplémentaires. Au XIIe siècle, Séville, conquise par les Almohades en 1147, était l'une des deux capitales de leur empire, avec Marrakech. "La cathédrale de Séville a été érigée sur les vestiges de la mosquée almohade Aljama, construite entre 1172 et 1198" et "ces bains se trouvent en plein dans cette zone de la ville que les Almohades ont rendue monumentale et ont convertie en leur centre politique, religieux, économique", rappelle

Alvaro Jimenez.