Le Pentagone a annoncé mardi avoir débloqué 3,6 milliards de dollars pour financer la construction de 280 km de mur à la frontière mexicaine, à la demande du président Donald Trump. Pour débloquer ces fonds, le ministère américain de la Défense a décidé de "reporter" 127 projets de construction et de modernisation des locaux militaires aux Etats-Unis et à l'étranger prévus dans son budget 2019, a indiqué à la presse un porte-parole du ministère, Jonathan Hoffman. Le ministre de la Défense Mark Esper "a décidé que ces projets de construction sont nécessaires pour soutenir l'usage des forces armées et le ministère de la Défense va donc mener 11 projets de construction militaire de barrière frontalière", a précisé M. Hoffman au cours d'un point de presse.