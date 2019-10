La signature de l'accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis devrait intervenir mi-novembre au Chili, en marge d'un sommet de l'Association des pays riverains du Pacifique, a estimé lundi le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin.

Pékin et Washington ont annoncé vendredi un accord de principe à l'issue de deux jours de négociations à Washington en présence du vice-Premier ministre chinois, Liu He. Steven Mnuchin a indiqué que des conférences téléphoniques allaient avoir

lieu cette semaine au niveau des négociateurs adjoints. Le représentant au Commerce, "l'ambassadeur (Robert) Lighthizer et moi-même aurons un entretien téléphonique avec le vice-Premier ministre" chinois, a-t-il détaillé sur la chaîne d'informations financières CNBC. "Je m'attends à ce que nous nous rencontrions avec le vice-Premier ministre au Chili avant que les présidents (Donald Trump et Xi Jinping) ne se rencontrent pour finaliser l'accord", a-t-il ajouté. Tout en soulignant qu'il privilégiait l'hypothèse d'un accord commercial, Steven Mnuchin a admis s'attendre à tout. "S'il n'y avait pas d'accord, les tarifs douaniers (prévus en décembre) entreraient en vigueur", a-t-il dit. Steven Mnuchin a, en outre, réfuté l'idée selon laquelle l'annonce de vendredi relevait plus d'une trêve dans la guerre commerciale que d'un véritable accord. "Nous avons discuté d'objectifs très précis. Ce sont des objectifs très importants", a-t-il réagi, en référence aux promesses d'achats substantiels par la Chine de produits agricolesaméricains à hauteur de 40 à 50 milliards de dollars par an. Il a enfin "assuré qu'il y aura un mécanisme pour l'application" du traité. "Nous sommes très à l'aise sur ce sujet", a-t-il commenté. Donald Trump avait lancé au printemps 2018 une guerre commerciale contre

Pékin pour forcer les autorités à abandonner des pratiques jugées "déloyales" telles que le transfert forcé de technologie, le vol de la propriété intellectuelle ou les subventions massives des entreprises d'Etat.