L'ex-président américain Donald Trump a éreinté mardi 16 février le chef des républicains au Sénat Mitch McConnell dans un communiqué cinglant, appelant son parti à lui tourner le dos sous peine de ne plus remporter d'élections. Mitch McConnell, 78 ans, a déclaré samedi que le milliardaire était responsable de l'assaut meurtrier du Capitole du 6 janvier. « Mitch est un politicien renfrogné, maussade, qui ne sourit pas et si les sénateurs républicains restent avec lui, ils ne gagneront plus », a écrit l'ex-président, jusqu'ici très discret depuis son départ de la Maison Blanche.