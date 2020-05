La Chambre des représentants a adopté, vendredi 15 mai, une proposition démocrate pour un nouveau plan d'aide faramineux de 3 000 milliards de dollars, afin de lutter contre les conséquences de la pandémie de coronavirus aux États-Unis. Un plan qui ne devrait toutefois pas être approuvé au Sénat, républicain. Ce texte est "mort-né", martèlent les républicains et le président américain Donald Trump, dont la signature est nécessaire pour qu'il entre en vigueur. La chambre basse, à majorité démocrate, a approuvé le texte par 208 voix pour et 199 contre. Quatorze démocrates ont voté contre et un républicain pour. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell a estimé que la proposition démocrate n'était "pas sérieuse du tout". Il pourrait donc même éviter tout bonnement de la soumettre au vote de la chambre haute.