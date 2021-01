La Chambre des représentants américains se réunit lundi pour évoquer les articles de destitution du président américain sortant, Donald Trump, conformément à ce que stipule la Constitution américaine après les violences sans précédent au Capitole.L'équipe de direction de Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, cherchera à voter une résolution appelant le vice-président Mike Pence et les responsables du Cabinet - la réunion des membres les plus importants de la branche exécutive du gouvernement fédéral américain- à invoquer le 25e amendement, qui "établit les procédures pour combler une éventuelle vacance du poste de président par le vice-président", avec un vote à la Chambre plénière prévu mardi, selon Associated press. Après cela, le vice-président, Mike Pence et le Cabinet auront 24 heures pour agir avant que la chambre ne procède à la destitution. Les démocrates de la Chambre devaient présenter les articles de destitution lundi.La stratégie consisterait à condamner rapidement les actions du président, mais à retarder de 100 jours un procès de destitution au Sénat, selon le média américain. Cela permettrait au président élu Joe Biden de se concentrer sur d'autres priorités dès son investiture le 20 janvier.Dans une lettre à ses collègues parlementaires, Nancy Pelosi s'est dite prête dimanche à "lancer dans les prochains jours plusieurs actions rapides" pour obtenir le départ de Donald Trump, dont une deuxième procédure de destitution, à la suite des violences au Capitole.Elle a affirmé que la Chambre adopterait une législation visant à destituer le président Donald Trump alors qu'elle poussait le vice-président et le Cabinet à invoquer l'autorité constitutionnelle pour le forcer à sortir, avertissant que Trump était une "menace pour la démocratie" après l'assaut meurtrier du Capitole.Dans un premier temps, la Chambre sera amenée lundi, et au besoin mardi, à se prononcer sur une résolution demandant au vice-président Mike Pence de démettre Donald Trump de ses fonctions. "Puis, la législation sur la procédure de destitution sera portée devant l'Assemblée", a écrit Nancy Pelosi. "Nous agirons de toute urgence, car ce président représente une menace imminente", a déclaré Pelosi, estimant que "l’horreur de l’attaque continue contre notre démocratie perpétrée par ce président s’intensifie, de même que le besoin d’agir immédiatement".Lors d'une interview sur "60 Minutes" diffusée dimanche, Pelosi a invoqué l'ère du "Watergate" lorsque les républicains du Sénat ont dit au président Richard Nixon: "C'est fini", assurant que, "c’est ce qui doit arriver maintenant", a-t-elle déclaré.Le 6 janvier dernier, des milliers de manifestants favorables au président Donald Trump ont envahi la colline du Capitole à Washington, plongeant dans la confusion la session du Congrès qui devait confirmer la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle du 3 novembre.Les manifestants ont fait irruption lors des débats de la Chambre des représentants, ont investi les terrasses du capitole et provoqué l'évacuation des bâtiments du Congrès, peu après que le vice-président Mike Pence eut annoncé qu'il ne pourrait pas s'opposer à la certification de la victoire de Joe Biden. Au pouvoir depuis 2017, Donald Trump a déjà été visé au Congrès par une procédure de destitution, ouverte par la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, fin 2019 sous l'accusation d'avoir demandé à un pays étranger, l'Ukraine, d'enquêter sur son rival Joe Biden. Il avait été acquitté au Sénat, à majorité républicaine, début 2020.