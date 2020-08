Le choix du candidat démocrate, Joe Biden, pour Kamala Harris en tant que colistière pour affronter Donald Trump lors des présidentielles de novembre prochain, rallume la période de pré-campagne électorale, paralysée par la pandémie de Coronavirus.Le choix de Kamala Harris, une native de Californie d’origine africaine, est en lui-même un exploit pour le candidat démocrate, tant que le nom de Harris a été proposé à Joe Biden par beaucoup d’Américains ces derniers jours, commentent des observateurs.En effet, cent hommes afro-américains, dont des stars internationales ont publié lundi une lettre ouverte appelant le candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, à choisir une colistière noire."Ne pas choisir une femme noire en 2020 veut dire que vous perdrez

l'élection. Nous ne voulons pas avoir à choisir le moindre mal entre Joe Biden et Donald Trump", ont-il écrit. L'ancien vice-président de Barack Obama a promis dès le mois de mars de choisir une femme pour colistière qui deviendrait, en cas de victoire, la

première femme vice-présidente des Etats-Unis.Kamala Harris jouit aussi d’une bonne réputation à l’international où sa nomination a été accueillie avec un grand soulagement dans beaucoup de pays, à l’instar de l’Iran, la Syrie et l’Arabie Saoudite.L’ex- procureure de Californie, 55 ans, est appréciée particulièrement pour ses positions hostiles aux décisions de Donald Trump.Joe Biden et Kamala Harris qui s'exprimeront ensemble mercredi à Wilmington, dans l'Etat du Delaware, où vit le candidat démocrate. Cette annonce a dores et déjà fait sortir Trump de sa torpeur, qui peu après l'annonce, a publié sur son compte Twitter une vidéo fustigeant "une sénatrice qui a fait campagne pour devenir présidente en se précipitant dans les bras de la gauche radicale".

Force est de constater que la période de pré-campagne électorale se caractérise uniquement par des échanges sporadiques entre les deux candidats s’agissant notamment de la gestion de la crise sanitaire dont le pays a payé un lourd tribut.Entre temps, le candidat Joe Biden continue à arriver en tête de la majorité des sondages réalisés dans les grandes villes des Etats-Unis .

Le candidat démocrate a concocté un programme, centré sur le volet socio-économique, promettant un plan de 700 milliards de dollars pour relancer l'économie américaine.Baptisé " Reconstruire mieux " ( Build Back Better ), ceplan est " audacieux, pratique et concentré sur la construction d'une économie du futur qui sera faite en Amérique, entièrement en Amérique ", a affirmé récemment Joe Biden .Selon Biden, ce programme prévoit notamment de retrouver les emplois effacés par la crise du Covid-19 et de créer plus de cinq millions d'emplois supplémentaires grâce à des investissements publics massifs sur quatre ans.Le démocrate a aussi promis une indépendance accrue face aux fournisseurs étrangers, une aide aux petites entreprises, notamment celles tenues par les minorités raciales, une plus grande liberté pour les salariés d'adhérer à un syndicat et une hausse du salaire horaire pour les travailleurs jugés " essentiels " pendant la pandémie ". Au volet diplomatique et politique étrangère, Joe Biden, centre son plan

sur trois lignes directrices, à savoir restaurer la crédibilité des Etats-Unis sur la scène internationale, rompre avec l’isolement et redevenir le phare mondiale de la démocratie.Pour Joe Biden, la présidence de Trump s’est traduite, en effet, par une fantastique érosion du leadership américain.Biden promet aussi d’annuler les décisions de Trump quant à la résiliation de certaines ratifications adoptées depuis par les Etats Unis, telles les conventions avec l’OMS, l’UNESCO et l’accord du Parissur le climat.Les élections présidentielles aux Etats-Unis auront lieu à la date prévue, soit le 3 novembre prochain, a promis récemment, Donald Trump, qui a écarté l’éventualité de reporter ce rendez-vous .Le chef de la Maison Blanche prononcera incessamment son discours annonçant sa candidature." ça sera depuis la Maison blanche", a-t-il affirmé.