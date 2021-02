Les intervenants à la journée d'études sur l'éthique du service public, organisée mardi à l'Ecole nationale de l'Administration (ENA), ont insisté sur la nécessaire "révision" du mode de gestion et de fonctionnement des administrations publiques, notamment à travers une ressource humaine capable de répondre aux demandes des citoyens et d'accompagner les stratégies nationales visant la réalisation du développement économique et l'élimination des fléaux à l'origine de la dégradation des services fournis aux citoyens.