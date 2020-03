Des étudiants sahraouis en Algérie ont exprimé, dimanche à Blida, leur attachement à la lutte en vue d'arracher leur droit à la liberté et l'indépendance et recouvrer la souveraineté de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) sur l'ensemble de ses territoires. Des étudiants ont déclaré à l'APS en marge des festivités célébrant le 44e anniversaire de la proclamation de la RASD, abritées par l'université "Saàd Dahleb" qu'ils étaient "optimistes quant au dénouement de la question sahraouie, notamment après les dernières décisions prises lors du 33ème sommet de l'Union africaine (UA) tenue le 10 février dernier à Addis Abeba et le 15ème congrès du Front Polisario tenu depuis près de trois mois.Dans ce cadre, Sid Mehdi Chemat, membre du bureau Centre des étudiants sahraouis en Algérie a indiqué "il y a une lueur d'espoir à l'horizon annonçant le règlement de la question sahraouie prochainement. Il ne reste aucun choix pour la communauté internationale, excepté de jouer son rôle pour permettre au peuple sahraoui de disposer de son droit à l'autodétermination", a-t-il soutenu. De son côté, Ayoub Mohammed Sidi, membre du bureau exécutif des étudiants sahraouis en Algérie, s'est dit "optimiste que nous allons imposer notre souveraineté sur nos territoires occupés prochainement", affirmant que "les étudiants poursuivrons leurs lutte jusqu'à la victoire". Organisé à l’initiative de la section "Chahid Zerka Hamoud" des étudiants sahraouis en Algérie, la célébration du 44eme anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à l’université "Saàd Dahleb" de Blida, a notamment englobé la tenue d’expositions mettant en exergue la culture sahraouie et son combat politique et diplomatique. Des étudiants algériens et sahraouis de nombreuses universités nationales ont assisté, à l’occasion, à des communications mettant en exergue la solidarité et la fraternité liant les deux peuples, outre la projection d’un film documentaire sur l’histoire de la cause sahraouie.