Plus de 30% d'économie d'énergie sont envisagés au niveau de la consommation de diesel des bus qui seront convertis du diesel au "Dual-fuel" (Diesel-GPLc), a indiqué samedi à Alger le Directeur général de l’Etablissement de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA), Yacine Krim.

Lors d'un entretien accordé à l'APS, M. Krim a fait savoir que la conversion des bus roulant au Diesel vers le diesel-GPLc, via des kits installés par une main d'œuvre locale, permettra d'atteindre une économie d'énergie de plus de 30% sur le budget de l'ETUSA dédié au gasoil dont le coût annuel s'élève à près de 200 millions DA. Sachant que le parc de bus de l'ETUSA pour la wilaya d'Alger est de 847 bus, dont 300 bus dédiés au transport d'étudiants et 150 bus de transport de personnels.

"Le montage de ces kits a pu être réalisé par les techniciens de Naftal et ceux de l'ETUSA. Lors des premiers essais, nous avons constaté de bonnes performances du premier bus hybride, il active désormais sur notre réseau de transport du personnel", a indiqué le DG de l'ETUSA, précisant que les essais se poursuivent durant le mois en cours.

Par ailleurs, M. Krim a énuméré les différentes niches d'économie d'énergie au niveau de l'entreprise publique dont plusieurs sont en cours d'exploitation.

Ainsi, a-t-il rappelé, 99% du parc de véhicules de services de l'ETUSA est passé au GPLc.

De plus, une réflexion existe au sein de l'entreprise dans le cadre de l'exploitation de l'énergie solaire notamment à travers l'installation de panneaux photovoltaïques au niveau des dépôts et des guichets de billetterie de l'ETUSA et la mise en service de chauffe-eaux solaires au niveau des eaux sanitaires de ses ateliers.

"Les investissements nécessaires sont importants mais nous y pensons. Certes, ce sont plusieurs petites actions mais nous visons à les multiplier davantage afin d'atteindre des taux importants d'économie d'énergie", a confié le DG de l'ETUSA.

Concernant l'activité de l'entreprise de transport urbain et suburbain durant la pandémie du Covid-19, M. Krim a fait savoir que malgré une baisse du chiffre d'affaire de près de 30 % l'activité de l'entreprise n'a pas cessé durant toute cette période.

"Notre activité ne s'est pas totalement arrêtée car nous avons, entre autres, été sollicités par la Wilaya d'Alger pour le transport du personnel de santé au niveau de la capitale. Nous avons également transporté du personnel d'entreprises qui devaient maintenir leurs activités pendant la crise sanitaire en l'absence de transport collectif urbain et sub-urbain, et ce, grâce aux conventions que nous avions signées", a-t-il souligné.

Vers l'acquisition prochaine de 70 bus Mercedes-Benz assemblés localement

Durant cette période, le même responsable a fait observer que l'entreprise a introduit le télétravail et aménagé les horaires de travail pour assurer la distanciation sociale nécessaire.

De plus, a-t-il souligné, cette pandémie a permis aux cadres et informaticiens de l'ETUSA "de proposer des projets intéressants pour l'entreprise et encouragés par la direction".

"Nous avons pu lancer notamment la digitalisation de l'information voyageur au niveau des bus. Ce sont des services que nous importions qui, désormais, sont réalisés par nos ingénieurs" s'est félicité M. Krim.

Concernant l'offre de transport au niveau de la capitale, le DG de l'ETUSA a indiqué que l'entreprise publique n'est pas en mesure de répondre à l'ensemble de la demande de transport au niveau de la wilaya d'Alger qui s'étend de plus en plus.

"Cependant, nous faisons le maximum pour satisfaire la demande de l'ensemble des voyageur. Nous avons d'ailleurs un projet d'acquisition de 70 bus Mercedes-Benz issus de l'industrie militaire", a-t-il annoncé.