"Des informations provenant des forces armées marocaines font état de difficultés rencontrée par le souverain marocain à organiser le redéploiement des militaires au niveau des différents points du mur. Des soldats passent la nuit sur les routes et dans des moyens de transport sans nourritures ni couvertures", a-t-il fait savoir selon plusieurs sources médiatiques sahraouis.

Diplômé de l’école royale de l’Air (ERA), Mostafa Adib a également indiqué que l’armée marocaine "est empêtrée dans la distribution des armes individuelles et des rations pour les soldats et craint de ne plus maîtriser la situation".

"Une solution consensuelle pour le redéploiement des armes lourdes et des unités d’intervention rapide tout au long du mur de la honte et même derrière n’a toujours pas été trouvée" a-t-il révélé, précisant que "chacun des responsables sur le terrain demande davantage de protection pour lui et son bataillon dans un climat tendu marquée par un déficit de moyens valables pour le déploiement et l’utilisation".

"Des désertions dans les rangs des soldats voire des cas de refus d’obtempérer au sein des casernes sises dans les territoires occupés ou même au Maroc ont été enregistrés", a témoigné l’ex-officier marocain, ajoutant que "les officiers supérieurs de l’armée marocaine sont placés sur écoute et sous surveillance des services royaux, car indignes de confiance, semble-t-il, et un remaniement est attendu dans les postes des dirigeants".