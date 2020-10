Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud a transmis samedi soir aux familles des victimes de l'explosion de gaz survenue samedi après-midi à El Bayadh, les sincères condoléances du Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune et celles du Premier ministre, Abdelaziz Djerad et ordonné la prise en charge totale des victimes et l'ouverture "immédiate" d'une enquête de ce douloureux accident qui a fait six morts et 16 blessés.