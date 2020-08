Michel Aoun, a rejeté vendredi toute enquête internationale dans la terrible explosion au port de Beyrouth, qui a fait plus de 150 morts, estimant qu'elle ne ferait que diluer la vérité. Le président libanais a également jugé nécessaire de revoir un système politique «paralysé», au lendemain d'une visite de son homologue français, Emmanuel Macron, qui avait appelé les responsables à «changer le système». «Nous sommes confrontés à une révision de notre système basé sur le consensus, car il est paralysé et ne permet pas de prendre des décisions qui peuvent être mises en oeuvre rapidement: elles doivent être consensuelles et passer par plusieurs autorités», a estimé le président, conspué par une grande partie de l'opinion publique libanaise, encore plus après l'explosion effroyable au port de Beyrouth.