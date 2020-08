La capitale libanaise Beyrouth a été proclamée "ville sinistrée" par le Conseil supérieur de Défense après les puissantes explosions survenues mardi dans le port de la ville, faisant une centaine de morts et 4000 blessés et provoquant des dégâts colossaux dans tous ses quartiers, rapportent mercredi les médias. Les habitants de la capitale libanaise, déclarée "ville sinistrée", se sont réveillés mercredi matin sous le choc dans un paysage "apocalyptique". Une très violente explosion a secoué mardi en fin de journée le port de Beyrouth, ravageant une grande partie de la ville. Selon le dernier bilan de la Croix rouge libanaise, plus de 100 personnes ont été tuées et plus de 4000 autres blessées. Le ministère de la Santé avait fait état auparavant d'au moins 78 morts.Selon de nombreuses vidéos circulant sur les réseaux sociaux, un incendie était déjà en cours dans des bâtiments sur les quais du port de Beyrouth quand une explosion a provoqué un souffle massif et une très haute colonne de fumée dans le ciel, vraisemblablement lorsque le feu a atteint un entrepôt contenant le nitrate d'ammonium.Selon des témoins, les déflagrations ont été entendues jusqu'à la ville côtière de Larnaca, à Chypre, distante d'un peu plus de 200 km des cotes libanaises.Les vitres des immeubles et des magasins ont voté en éclats à des kilomètres à la ronde. Aux abords, du quartier du port, les dommages et les destructions sont considérables. Trois heures après l'explosion, l'incendie n'était toujours pas éteint sur place. Dans le port, un navire en flammes faisait craindre mardi soir une explosion de son réservoir de carburant.L'onde de choc a provoqué des destructions partielles ou totale de bâtiments, des incendies et d'innombrables dégâts dans toute la ville sur des kilomètres, en plus du bilan en pertes humaines qui est très lourd.

Juste après le sinistre, le Conseil supérieur de Défense du Liban, qui réunit notamment le Président, le Premier ministre et la ministre de la Défense, a recommandé au gouvernement de décréter l’Etat d’urgence, selon l’agence libanaise d’informations ANI. "Une catastrophe majeure s’est abattue sur le Liban", a déploré le président Michel Aoun à l’ouverture de la réunion d'urgence mardi .Les autorités ont déclaré un jour de deuil national.Face à l'ampleur du sinistre, qui touche un pays en plein crise économique, le Premier ministre libanais, Hassan Diab, a fait appel, mardi soir, à l'aide internationale. Il a confirmé qu'un dépôt avait explosé dans le port et a souligné qu'il fallait attendre les conclusions de l'enquête.L'explosion serait partie d'un stock de nitrate d'ammonium dans le port, substance qui entre dans la composition de certains engrais mais aussi d'explosifs, utilisée comme base de nombreux engrais azotés sous forme de granulés et a causé plusieurs accidents industriels dans le monde.