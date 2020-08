La ministre libanaise de la Justice, Marie-Claude Najm, a présenté sa démission lundi, troisième membre du gouvernement libanais à le quitter après l'explosion meurtrière du port de Beyrouth, a rapporté la chaîne de télévision locale LBCI. Les ministres de l'Information et de l'Environnement ont également démissionné la veille après l'explosion qui a fait au moins 158 morts, 6.000 blessés, des dizaines de disparus et des centaines de milliers de sans-abris. Des informations préliminaires ont révélé que du nitrate d'ammonium stocké depuis 2014 dans l'entrepôt numéro 12 du port de Beyrouth pourrait être à l'origine de cette explosion meurtrière. Cette explosion a suscité la colère des Libanais, dont des milliers ont manifesté samedi et dimanche dans le centre de Beyrouth, réclamant des comptes et des réformes aux dirigeants politiques, avaient rapporté les médias.Le gouvernement libanais se réunira plus tard dans la journée pour évoquer la possibilité de sa démission, en plus de l'organisation d'élections législatives anticipées, selon des médias locaux.