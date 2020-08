Le président libanais, Michel Aoun, a indiqué dimanche que les appels à ouvrir une enquête internationale sur l’explosion meurtrière du mardi à Beyrouth, étaient "une perte de temps", estimant que le processus judiciaire destiné à définir les coupables "devait être rapide".Michel Aoun considère comme "inutile l’ouverture d’une investigation internationale sur l’explosion survenue le 4 août dans le port du Beyrouth", a annoncé son service de presse sur compte Twitter. Ces propos interviennent après que "Tayyar al-Mustaqbal" (le Courant du Futur), un mouvement politique d’opposition, a prôné le recours aux experts internationaux. Une enquête internationale "transparente" avait été proposée par le président français Emmanuel Macron lors de sa visite à Beyrouth.

"Le Président Aoun considère que l’objectif de la demande d'une enquête internationale sur l'affaire (de l’explosion, ndlr) est une perte de temps et que le processus judiciaire doit être rapide, mais sans précipitation, pour déterminer qui est un criminel et qui est innocent", a déclaré la présidence sur Twitter. Une explosion, suivie d’une autre plus puissante, se sont produites le 4 août dans le port de Beyrouth formant un énorme champignon dans le ciel. L’onde de choc a endommagé des dizaines de véhicules et d’immeubles et a soufflé les vitres dans plusieurs quartiers de la ville.Selon les autorités, la détonation a été provoquée par la réaction de 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium confisqués par la douane en 2014 et depuis stockées dans un entrepôt.

Selon les derniers chiffres, l’explosion a fait 158 morts et plus de 6.000 blessés