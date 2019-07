Les douanes ont affirmé que le Gouvernement n'a accordé aucune autorisation d'exportation des marchandises de produits alimentaires subventionnés de large consommation via les postes frontaliers du sud, a indiqué un communiqué de la Direction générale des douanes dont l'APS a reçu une copie. Suite à la demande d'intervention formulée par des membres du conseil de la Nation concernant l'arrêt immédiat des opérations d'exportation autorisées de produits alimentaires de large consommation via les postes frontaliers du sud, "l'administration des douanes affirme que le gouvernement actuel n'a accordé aucune autorisation d'exportation de ces marchandises", a précisé le communiqué. "L'administration des douanes veille, conformément à la loi et aux instructions des hautes autorités du pays, à lutter contre toutes formes de contrebande pour protéger l'économie nationale", ajoute-t-on de même source.