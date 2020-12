Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux, invisible et sans odeur. Il provoque des intoxications parfois fatales, résultant d’une mauvaise utilisation des appareils de chauffage ou d’une absence de ventilation dans les habitations, demeures et locaux. Le froid est également à l'origine d'accidents.

Malgré les campagnes de sensibilisation et d’information et les rappels des mesures de prévention, diffusés régulièrement par les services de la protection civile au profit des citoyens, on déplore encore une fois des victimes attribuées à des intoxications au monoxyde de carbone.

Les statistiques établies jusqu’à ce jour par les services de la protection civile concernant l’intoxication par ce gaz mortel depuis le début de janvier 2020 révèlent que 126 personnes ont péri et plus de 2000 ont été secourues d’une mort certaine par les éléments de la protection civile.

ces derniers jours ont connu une recrudescence des cas de décès par ce poison toxique, les baises de températures et les conditions climatiques incitent les citoyens a l’utilisation massive des différents dispositifs de chauffage augmentant ainsi les risques d’asphyxie au monoxyde de carbone Co , ces tragédies sont souvent dus à des erreurs de prévention en matière de sécurité, l’absence de ventilation, le mauvais montage, un défaut d’entretien, l’utilisation de certains appareils qui ne sont pas destinés au chauffage, vétusté des appareils ...etc

Des simples gestes de prévention permettant portant d’éviter ces intoxications, la prévention joue un rôle majeur dans la réduction des risques liés à l’asphyxie au monoxyde de carbone.

Dans ce contexte, la Direction Générale de la Protection Civile rappelle nos citoyens les consignes de sécurité obligatoires ci-dessous à suivre rigoureusement permettant de préserver et protéger leurs vies :