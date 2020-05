Il s'agit d'Abdelkrim Medouar (président de la Ligue de football professionnel), Mohamed Saâd (secrétaire général de la FAF), Chafik Ameur (directeur technique national), Amar Bahloul (membre du bureau fédéral et président de la Commission de coordination des Ligues), et Larbi Oumamar (membre du bureau fédéral et président de la commission du statut du joueur).

Ces cinq nouveaux membres s'ajoutent aux deux anciens membres: le président de la FAF Kheireddine Zetchi et le Dr Yacine Zerguini.

Voici la liste des membres représentants l'Algérie au sein des commissions permanentes de la CAF pour un mandat de 2 ans:

- Commission d'Organisation de la Coupe d'Afrique des nations: Kheireddine Zetchi

- Commission d'organisation des compétitions interclubs et de la gestion du système de l'octroi des licences de clubs: Abdelkrim Medouar

- Commission d'organisation des coupes d'Afrique des nations jeunes U17, U20 et U23: Mohamed Saâd

- Commission technique de développement: Ameur Chafik

- Commission des affaires juridiques et des associations nationales: Amar Bahloul

- Commission médicale: Abdelmadjid Yacine Zerguini (vice-président)