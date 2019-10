Le conglomérat sud-coréen Samsung a recommandé vendredi aux utilisateurs de plusieurs de ses modèles de smartphones haut

de gamme d'effacer toutes les empreintes digitales enregistrées dans leur appareil, une faille du système de reconnaissance permettant le déblocage du téléphone par des tiers. Samsung conseille ainsi aux utilisateurs des smartphones Galaxy Note10,

10+ et Galaxy S10, S10+, et S10 5G, d'"effacer tous les empreintes digitales existantes", avant de les enregistrer de nouveau, indique la compagnie dans un communiqué de presse publié vendredi. Le problème est lié à certaines protections d'écran en silicone, qui perturbent les capteurs d'empreintes, a détaillé Samsung, appelant à "éviter" d'utiliser ces protections "jusqu'à la mise à jour du logiciel, qui doit être publiée à partir de la semaine prochaine". Jeudi, le géant sud-coréen avait assuré qu'il allait très prochainement lancer une mise à jour rectificative, sans pour autant être en mesure de préciser la cause de cette faille, dévoilée en début de semaine par une Britannique. Celle-ci, propriétaire d'un S10, a expliqué au quotidien The Sun que son smartphone pouvait être débloqué par quelqu'un d'autre en utilisant simplement une protection d'écran pour détourner la reconnaissance d'empreinte.

Numéro un mondial sur le marché du smartphone, Samsung avait présenté son nouveau capteur comme étant "révolutionnaire".

"Lorsque vous placez votre pouce sur l'écran, le capteur envoie une impulsion par ultrason pour détecter les reliefs en trois dimensions de votre empreinte rapidement et précisément afin de vous reconnaître", expliquait le groupe lors de la présentation de son appareil. La banque en ligne sud-coréenne Kakaobank avait demandé à ses utilisateurs de privilégier les mots de passe pour utiliser son application mobile en attendant le correctif. Premier vendeur de smartphones au monde devant le chinois Huawei, Samsung est également le plus grand conglomérat familial sud-coréen, ou chaebol, aux activités industrielles variées qui représentent une part importante de l'économie sud-coréenne. Le groupe a cependant dû faire face à plusieurs reprises à d'importants revers avec des produits phare de sa gamme, à l'image du rappel mondial de son Galaxy Note 7, en 2016, dontplusieurs modèles avaient vu leur batterie exploser, endommageant au passage sa réputation. Plus récemment, le groupe avait été obligé de repousser le lancement de son Galaxy Fold, le tout premier appareil avec écran pliable, avec le Huawei Mate X, à causede la fragilité de son écran.