La production CHABAKA NETannonce la sortie digitale du single de son rappeur PHOBIA ISAAC intitulé « FANTASIA ».La chanson traite d’une relation amoureuse qui s’est mal terminéeentre deux êtres et les étapes post-rupture. Un titre de 4:35 inspiré par une musique entraînante de CHEIKHA RIMITI, artiste fortement appréciée parle rappeur PHOBIA.

La chanson« FANTASIA »sera lancée avec le clip sur les plateformes tels que YouTube et Anghami. Réalisée par LYNDA BOURENIet produite par CHABAKA NET, pionnière et avant-gardiste, qui comme à son habitude, innove en matière d’image en introduisant pour la première fois un clip musical incrusté en 3D, réalisé en fond vert avec un mélange de fantaisie, d’où le titre du clip, avec la participation de Hayat Aoula, Yazid Meskini et quelques jeunes Influenceurs tel que ;Lylyne, DaniaIdir, ArwaMahraoui et RayanGuetni ainsi qu’une troupe de danseurs professionnels.

« FANTASIA » sera en distribution sur toutes les plateformes internationales de téléchargement légal, notamment Spotify, Anghami, Deezer, Apple store, Mobsound…etc, ainsi qu’en sonnerie d’attente chez les trois opérateurs mobiles. L’artiste est un habitué à être en top tendances sur ces plateformes et considéré comme l’un des meilleurs artistes algériens sur le digital.

« Fantasia » est aussi le troisième titre du deuxième album de l’artiste après Willy Wonka, dont la sortie est prévue d’ici le deuxième trimestre 2021. Toutes les informations au sujet de cet album seront diffusées ultérieurement en raison de la pandémie du COVID 19, plusieurs collaborations internationales ont dû être décalées.

Il est à noter que la sortie du titre « Fantasia » sera accompagnée d’un grand challenge TikTok, qui donnera la possibilité aux fans de l’artiste de gagner un des cinq smartphones en participant par l’envoie d’une vidéo mettant en scène un morceau de la chanson, le challenge durera une semaine, l’annonce des gagnants se fera le 07 Octobre lors du concert live disponible sur YouTube et Facebook organisé par CHABAKA NET, c’est ici une occasion de remercier le public de PHOBIA ISAAC pour le soutien et l’amour qu’il reçoit chaque jour.