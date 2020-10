La Fédération algérienne de boxe (FAB) tiendra son assemblée générale ordinaire (AGO) le 3 novembre au Complexe sportif "Sveltesse" de Chéraga (Alger), a appris dimanche l'APS auprès de l'instance fédérale.Les travaux de cette AGO porteront sur l'examen, pour adoption ou rejet, des bilans moral et financier de l'exercice 2019.Les membres de l'AG examineront également le rapport du commissaire aux comptes avant de passer à la lecture du plan d'action de l'année 2020 pour adoption. Trente-trois (33) ligues ont été invitées à participer à cette AGO, à savoir : Alger, Blida, Djelfa, Aïn Defla, Béjaïa, Boumerdès, Bouira, Tizi-Ouzou, Constantine, Annaba, Sétif, M'sila, Batna, Bordj Bou Arréridj, Oran, Aïn Témouchent, Saïda, Tiaret, Chlef, Relizane, Tlemcen, Mascara, Skikda, Guelma, Mila, Tipasa, Médéa, Biskra, Tébessa, Béchar, Naâma, Adrar, Oum El-Bouaghi.Sont également invités les anciens présidents de la FAB et les présidents des dix meilleures sections de la saison 2019.Programmée le 24 septembre dernier à Alger, l'AGO avait été interrompue suite à la demande des membres du bureau fédéral qui avaient exigé la démission d'Abdelmadjid Nehassia du poste de président, lui reprochant notamment sa "mauvaise gestion".Finalement, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a pris la décision de suspendre le président de la FAB ainsi que son bureau fédéral. Un directoire composé de trois membres a été mis en place pour préparer l'AG ordinaire ainsi que l'assemblée élective.