La réunion du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF), prévue initialement ce jeudi, a été reportée au mardi 30 juillet, a-t-on appris auprès de la FAF, qui n'a pas précisé les raisons de ce report. Plusieurs points seront à l'ordre du jour de cette réunion qui sera présidée par Kheireddine Zetchi, entre autres l'évaluation de la participation de la sélection nationale à la Coupe d'Afrique des nations en Egypte (21 juin - 19 juillet), remportée par les Verts devant le Sénégal (1-0), ainsi que les préparatifs pour la nouvelle saison footballistique et le début du Championnat de Ligue 1 et Ligue 2, prévu les 14 et 15 août prochains. D'autre part, la FAF est en train d’étudier la possibilité de faire voyager le trophée de la CAN 2019 à travers les différentes wilayas du pays afin de faire partager ce sacre avec le peuple algérien dont le soutien et l’affection ont été, une nouvelle fois, exceptionnels.