C'est un champion du monde 2018 qui ne jouera pas l'Europe: Nabil Fekir, ex-capitaine de Lyon, s'est engagé dans la nuit de lundi à mardi au Betis Séville, entre bond salarial et débouché pour son petit frère. Un transfert hors-cadre. En juin 2018, Nabil Fekir fut tout proche de quitter Lyon, son club formateur, pour Liverpool, contre près de 70 millions d'euros (bonus compris). Un an plus tard, l'OL a annoncé le transfert au Betis de son champion du monde "pour un montant de 19,75 M EUR auquel pourront s'ajouter des (bonus) pour un montant de 10 M EUR maximum et un intéressement de 20% de la plus-value réalisée sur un futur transfert". Alors qu'il aurait pu rejoindre des Reds futurs vainqueurs de la Ligue des champions, il va, à 26 ans, jouer pour un club du ventre mou de la Liga (10e) privé d'Europe... "On ne peut pas parler de gâchis, le foot est comme ça", commente Bernard Lacombe, conseiller du président lyonnais Jean-Michel Aulas, dans Le Progrès. Naples, qui jouera la C1, s'est renseigné mais n'a jamais formulé d'offre concrète selon les médias. Pourquoi, alors, ne pas rester à Lyon, où il avait encore un an de contrat, et disputer la prestigieuse compétition continentale?Le nouvel entraîneur lyonnais Sylvinho a déjà affiché sa préférence pour un 4-3-3 poussant Fekir vers la sortie. "Il avait un peu la tête ailleurs après son transfert capoté (avorté) à Liverpool, donc c'est bien qu'il parte", analyse aussi Thierry Greco, président du club de supporters Les Canuts de l'OL, dans Le Progrès.