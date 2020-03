Les compagnies ferroviaires et maritimes assurant les transport entre la France et la Grande-Bretagne s'adaptaient mardi

aux nouvelles mesures de confinement en France et à la fermeture aux non-Européens de l'espace Schengen.Eurostar, qui fait circuler des trains à grande vitesse entre Londres et le continent, avait annulé la moitié de ses trains mardi."On est en train de revoir le plan de transport", a indiqué une porte-parole de la compagnie, filiale à 55% de la SNCF."Le dernier train que peuvent prendre les citoyens non-européens partira à 10H24 de Londres" (idem en GMT), a précisé la compagnie sur Twitter.Celui-ci doit arriver à 13H56 (12H56 GMT) à Paris-Nord, mais les contrôles se font au départ à Londres-St Pancras, avant midi.La fermeture de l'espace Schengen aux citoyens non-européens à midi heure française (11H00 GMT) ne concerne cependant pas les Britanniques, qui sont

encore assimilés aux Européens jusqu'à la fin de la période de transition post-Brexit, ni les résidents, les médecins ou les chercheurs mobilisés pour combattre la crise sanitaire.Du côté des navettes qui transportent les voitures dans le tunnel sous la Manche, "pour l'instant ça roule", a résumé un porte-parole de Getlink (Eurotunnel), qui prévoit aussi une baisse du trafic ces prochains jours. "L'avantage chez nous, c'est que les gens peuvent rester à l'intérieur de leur voiture. Ils sont confinés et ils n'ont pas de contacts avec l'extérieur" d'autant que les contrôles sont effectués par scanner, a-t-il remarqué.La compagnie Brittany Ferries avait de son côté déjà annoncé lundi la suspension de plusieurs de ses traversées entre la France, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Irlande.

Sa direction réexaminait la situation mardi, à la suite des annonces du président Emmanuel Macron, a indiqué un porte-parole. "Les échanges de marchandises ne se sont pas arrêtés", a-t-il souligné.La compagnie P&O, qui assure notamment la liaison Calais Douvres, se veut de son côté confiante."Malgré l'incertitude actuelle, nous sommes convaincus que nos services continueront de fonctionner", a déclaré sa directrice générale Janette Bell."Depuis plus de 180 ans, les navires de P&O sont conçus pour continuer à

faire face à la maladie et à l'adversité. Travaillant main dans la main avec les gouvernements nationaux, nos services continueront de jouer leur rôle pour soutenir les sociétés dans lesquelles nous vivons", a-t-elle ajouté, citée dans un communiqué.