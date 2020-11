Le deuxième prix, celui du portail en argent de ce festival virtuel a été décerné au film iranien "The Kits'' de Sayed Bayan Hosseini, tandis que le prix du portail en bronze a été décroché par le court métrage algérien "La feuille blanche'' de Mohamed Nadjib El-Amrani.

Par ailleurs, un autre film algérien "So Be It" de Youcef Mahsas, s'est vu attribuer le Grand prix du public du Festival virtuel du court-métrage international, tandis que les encouragements de cette édition sont revenus au film ''Nisaalt'' d'Ahmed El kassabi et Ali El Bimani du Sultanat d'Oman, ainsi qu'au film palestinien "l'Etranger" de la réalisatrice Nathalie Joubih.