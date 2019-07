Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune a mis en avant, mardi à Alger, la détermination de son secteur à poursuivre le développement de la police en recourant à l'expertise et aux compétences et en veillant à concrétiser le Plan national de modernisation du corps de la sûreté, par son renforcement en ressources humaines, matérielles et technologiques supplémentaires. Dans une allocution prononcée à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de la création de la police algérienne, M. Dahmoune a précisé que son secteur "ne ménagera aucun effort dans le soutien du corps de la sûreté nationale et son renforcement, d'autant plus que les paris et les défis sont grands et multiples", ce qui requiert, a-t-il dit, " de les lever tous dans les meilleures conditions en parfaite synergie avec les autres corps de sécurité et poursuivre l'action avec le même esprit, la même cadence et détermination, au service de la patrie et en concrétisation des ambitions du peuple au changement profond". M. Dahmoune a, par ailleurs, indiqué que " le corps de la police a su comment se mettre au diapason des évolutions survenant à l'intérieur et à l'extérieur, devenant désormais un exemple de modernité dans la lutte contre la criminalité, à travers le développement de ses structures et la diversification de ses spécialités conformément aux exigences de la vie moderne et des nouvelles technologies, ce qui lui a permis d'acquérir un grand professionnalisme dont l'expertise est désormais prisée par plusieurs pays frères". Le ministre a rappelé la conjoncture difficile qu'a connue la Sûreté nationale, notamment lors de la décennie noire, en consentant des sacrifices et en relevant le défis pour préserver la continuité de l'Etat à côtés des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP)". A cette occasion, M. Dahmoune s'est dit confiant que "le peuple est imprégné de nationalisme et conscient de la responsabilité qui incombe à la DGSN et de la noble mission effectuée par ce secteur, notamment dans la conjoncture actuelle".