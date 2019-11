Le mégaprojet de fibre optique reliant Alger aux frontières du sud avec le Niger a été achevé avec la livraison du dernier tronçon Tamanrasset-In Guezzam d'une distance de 440 km, a annoncé mardi à Tamanrasset le directeur opérationnel local d'Algérie Télécom (AT), Mohamed Abderrahmane Adjla. "Le dernier tronçon de la transsaharienne de liaison par fibre optique (Alger-In Guezzam) a été achevé, ce qui a permis à l'Algérie d'atteindre ses objectifs inscrits dans le cadre du Nouveau partenariat pour le

développement de l'Afrique (NEPAD)", a déclaré M. Adjla à l'APS en marge d'une visite organisée au profit de la presse nationale par AT à ses infrastructures dans la wilaya de Tamanrasset. Les travaux de réalisation du dernier tronçon Tamanarasset-In Guezzam avaient été lancés en février de l'année dernière par la ministre de la Poste, des Télécommunication, des Technologies et du Numérique, Imane Houda Feraoune, qui avait mis en exergue l'importance du projet de liaison transsaharienne en fibre optique reliant Alger à Abuja (Nigeria), qui revêt une dimension africaine. La dorsale transsaharienne en fibre optique Alger-Abuja a une longueur de 4.350 km, dont 2.650 km traversant l'Algérie du nord au sud. Le projet en fibre optique Tamanrasset-In Guezzam vise à sécuriser le réseau dans cette wilaya, mettre un terme aux coupures et permettre le raccordement de plusieurs zones enclavées au réseau de télécommunications. Il ambitionne aussi d'augmenter la bande passante de sorte à assurer des prestations de qualité au citoyen, tout en permettant des connections avec d'autres pays dans le cadre du réseau mondial de télécommunications, a-t-on expliqué auprès d'AT.