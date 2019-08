Des décrets présidentiels portant fin de fonction pour trois secrétaires généraux de wilayas et de chefs de sûreté de wilayas, viennent de paraître dans le dernier Journal officiel (n 46) du 21 juillet 2019. Il s'agit du décret présidentiel du 3 juillet 2019 mettant fin, entre

autres, aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas précédemment exercées par MM Mohamed Benayad Cherif (Tébessa) et Mohamed Merzougui (Médéa), ainsi que celle de secrétaire général de la circonscription administrative de Touggourt (wilaya de Ouargla), exercée par M. Khaled Bada, et ce, pour cause de décès. Un autre décret met également fin aux fonctions des chefs de sûreté de wilayas, précédemment exercées par MM. Nour-Eddine Berrachdi (Alger), Brahim Aggoune (Annaba) et Salah Nouasri (Oran), ces deux derniers ayant été admis à la retraite, précise le texte réglementaire.