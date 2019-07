Tassili Airlines a transporté 2.865 supporteurs algériens pour assister à la finale de la Coupe d'Afrique des nations de football organisée au Caire, a indiqué mardi cette compagnie nationale de transport aérien. "Entre jeudi 18 et dimanche 21 juillet 2019, Tassili Airlines a transporté 2.865 supporteurs, en deux phases aller-retour, à partir des aéroports d’Alger, Constantine, Batna et Laghouat vers la capitale égyptienne", a précisé la même source dans un communiqué. Le plan spécial de la compagnie pour transporter les supporteurs a pris fin, a indiqué le communiqué, rappelant, à cet effet, la mise en place d'une cellule de suivi et la mobilisation d'une logistique opérationnelle 24h24. Les Boeing 737-800 NG (Nouvelle génération) mobilisés par la compagnie pour la circonstance, avaient effectué 14 rotations entre l'Algérie et l'Egypte, a relevé Tassili Airlines.