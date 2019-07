La maîtrise de la lutte biologique contre les fléaux agricoles constitue désormais une "priorité nationale" afin de réduire l’utilisation des pesticides, dont l'impact négatif est avéré, a affirmé dimanche à Alger un responsable de l'Institut national de la protection des végétaux (INPV). Sans aucune incidence sur l'homme et son environnement, la lutte biologique est "la meilleure arme contre les ravageurs des cultures", a affirmé le directeur général adjoint de l'INPV, Hamid Bensaad, dans un entretien à l'APS, soulignant avec satisfaction une prise de conscience chez les agriculteurs algériens de l'importance de cette nouvelle pratique. Interrogé sur les avancées de l'Algérie en matière de lutte biologique, Dr Bensaad a admis que le pays n'était pas encore dans la "recherche scientifique pointilleuse", néanmoins, les cadres de l'INPV sont "très au fait" des nouvelles pratiques grâce aux formations à l'étranger, dans le cadre de la coopération avec les centres de recherches notamment européens. A titre illustratif, Dr Bensaad a cité la lutte biologique et biotechnologique contre la mineuse de la tomate (MDT), un papillon ravageur à l'origine de pertes colossales, allant parfois jusqu'à 100 % dans certaines serres. "Pour y faire face, nous avons importé des punaises prédatrices de ce papillon, appelées Nésidiocoris, que nous avons introduites dans des centres d'élevage pour favoriser leur multiplication et faire des lâchers dans les cultures de tomates, ce qui avait permis de réduire la population de la MDT ", a-t-il expliqué.