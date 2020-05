travail des Nations Unies sur la détention arbitraire et pour libérer tous les prisonniers politiques", ont elles exigé.

Le Maroc continue sa répression au Sahara occidental

Dans son rapport annuel (2019) sur la situation des droits de l'Homme dans le monde, le Département d'Etat américain a noté, que selon le rapport du Secrétaire général de l'ONU d'avril 2019, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme (HCDH) a continué à recevoir des communications d'avocats, de membres de famille des Sahraouis arrêtés lors du démantèlement du camp de Gdeim Izik en 2010, ajoutant que plusieurs d'entre eux ont été soumis à la torture, à une mise à l'isolement prolongée et à d'autres mauvais traitements.

En outre, le rapport du Département d'Etat américain a appelé à l'ouverture d'une enquête pour condamner les personnes impliquées dans des violations des droits de l'Homme dans les territoires occupés du Sahara occidental, soulignant que l'absence d'enquêtes et de poursuites contre les personnes impliquées dans ces violations a contribué à l'expansion de l'impunité.

Par ailleurs, dans son rapport annuel de 2019 sur les droits de l'Homme présenté au mois de janvier dernier, l’ONG américaine de défense des droits de l'Homme, Human Rights Watch, a enregistré "la détention continue de 23 Sahraouis par le Maroc après avoir été condamnés à la suite de procès

inéquitables en 2013 et 2017 sur la base d'aveux forcés, sans enquête sur leur torture physique dans les postes de police et de la gendarmerie, après les affrontements qui avaient éclaté suite au démantèlement violent et sanglant par les autorités marocaines du camp de la dignité, Gdeim Izik, près d'El-Ayoun occupée, en 2010".