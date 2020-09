L'Association professionnelle des footballeurs anglais (PFA), a dévoilé vendredi une liste de six joueurs, nommés au titre du meilleur de l'année de la Premier league.Il s'agit de l'Anglais Trent Alexander-Arnold (Liverpool), du Belge Kevin de Bruyne (Manchester City), du Néerlandais Virgil van Dijk (Liverpool), de l'Anglais Jordan Henderson (Liverpool), du Sénégalais Sadio Mané (Liverpool), et de l'Anglais Raheem Sterling (Manchester City).Le Belge Kevin de Bruyne pourrait réaliser le doublé, puisqu'il a été élu meilleur joueur de la saison, prix décerné par la Premier league, devançant le trio de Liverpool, pourtant sacré champion d'Angleterre avec 18 points d'avance sur Man City, à savoir : Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson et Sadio Mané.

Auteur de 13 buts et 20 passes décisives, égalant ainsi un vieux record, établi par l'attaquant Français Thierry Henry lors de la saison 2002-2003, De Bruyne a été incontestablement le joueur le plus décisif du championnat d'Angleterre cette saison, et fait office désormais de favori pour recevoir une autre distinction sur le plan personnel.Le vainqueur de ce trophée succédera dans le palmarès de ce prix au défenseur international néerlandais de Liverpool Virgil van Dijk, distingué lors de la saison 2018-2019.

Pour rappel, l'ailer international algérien de Manchester City Riyad Mahrez, avait reçu le trophée en 2016, alors qu'il portait les couleurs de Leicester City. Il est en compagnie de l'Egyptien de Liverpool Mohamed Salah (2017-2018), les deux seuls africains à recevoir cette distinction. Le premier prix de la PFA avait été décerné à la fin de la saison 1973-1974. Un vote des membres du syndicat des joueurs (PFA) désigne le vainqueur. Le premier lauréat est le défenseur anglais Norman Hunter, qui évoluait alors au Leeds United FC. Seuls Mark Hughes, Alan Shearer, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo et Gareth Bale ont remporté le prix à deux reprises, et seuls Thierry Henry, Ronaldo l'ont remporté deux fois consécutivement.