L'ancien sélectionneur de la Guinée, le Belge Paul Put, a été radié "à vie" par la fédération guinéenne de football, qui l'a reconnu "coupable de corruption" un mois après son limogeage pour des résultats insatisfaisants lors de la dernière CAN. Paul Put, qui a occupé le poste de mars 2018 au 16 juillet dernier, devra en outre s'acquitter d'une amende de 100.000 euros, a indiqué la fédération dans un communiqué reçu samedi. La commission d'éthique de la fédération a établi que le technicien belge avait "enfreint l'article 21 (corruption)" de son code d'éthique, indique le communiqué, sans plus de précision sur les faits qui lui sont reprochés. "Il a été ainsi prononcé à son encontre une interdiction à vie de toute activité relative au football (administrative, sportive ou autre) au niveau national", ajoute le texte. L'enquête visait au départ Amadou Diaby, premier vice-président suspendu de la fédération guinéenne et portait sur un "système de corruption mis en place durant la période mars 2018-juin 2019, et en particulier sur son rôle dans la perception d'une commission de 10% sur le salaire" du sélectionneur Paul Put, selon le communiqué. La fédération a prononcé à l'encontre d'Amadou Diaby une interdiction de sept ans (dont cinq ferme) d'exercer toute activité liée au football, ainsi qu'une amende de 25.000 euros. Paul Put, ancien entraîneur de Lokeren et du Lierse, en première division belge, avait été radié en Belgique pendant trois ans pour avoir truqué des matchs en 2004-2006. Il avait ensuite entamé une nouvelle carrière en Afrique et au Proche-Orient, où il a entraîné la Gambie, le Burkina Faso, la Jordanie et le Kenya avant de rejoindre la Guinée. La fédération guinéenne a publié début août une petite annonce pour recruter son successeur, dont la mission sera de qualifier l'équipe nationale aux prochaines Coupes d'Afrique des nations (CAN) et du monde. Les candidats avaient jusqu'au 12 août pour présenter leur dossier.