La justice espagnole a nommé jeudi un administrateur judiciaire à la tête du club de football de Malaga (2e division espagnole), révoquant de la présidence son propriétaire, Abdullah ben Nasser Al-Thani."Dès l'entrée en fonction de l'administrateur judiciaire, tous les membres du conseil d'administration seront révoqués", a annoncé le Tribunal supérieur de justice d'Andalousie (TSJA) dans un communiqué.Le club connaît des difficultés sportives et financières depuis le début de la saison.Une enquête a également été ouverte par un tribunal de Malaga suite à un dépôt de plainte, en octobre dernier, d'une association de petits actionnaires du club andalou.Ces derniers entendaient dénoncer la mauvaise administration de M. Al-Thani et de supposés détournements de fonds.

Membre éloigné de la famille de l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, l'homme d'affaires avait acheté le club en 2010 pour un montant alors estimé à 25 millions d'euros.La meilleure performance du club a été un quart de finale de Ligue des champions en 2013 avant un irrémédiable déclin et une descente en deuxième division à l'issue de la saison 2017-2018.Malaga occupe aujourd'hui la 15e place, à seulement cinq points du strapontin de relégable en troisième division.