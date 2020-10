Cinq candidats ont déjà déposé leur candidature pour devenir le prochain président du FC Barcelone (Liga espagnole de football), en remplacement de Josep Maria Bartomeu, démissionnaire, rapportent mercredi les médias locaux.Il s’agit de V?ctor Font, Toni Freixa, Jordi Farré, Agust? Benedito et Llu?s Fern?ndez Al?. Le premier fait office de grand favori avec en argument principal : le souhait de ramener Xavi au poste d'entraîneur du club blaugrana ainsi que l’attaquant international français du Paris SG

Kylian Mbappé.Victor Font peut également compter sur le soutien de Joan Laporta, ancien président du Barça entre 2003 et 2010. Mais ce dernier pourrait également être amené à se présenter.Jordi Farré a également un gros coup à jouer, étant à l'origine de la

motion de censure déposée contre le président Bartomeu.D'autres candidats pourraient également être amenés à se présenter

prochainement. C'est le cas de l'ancien vice-président, de Xavi Vilajoana, l'un des directeurs du club, ou encore de Jordi Roche et Joan Rosell, deux hommes d'affaires.Le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu, élu à la tête du Barça le 18 juillet 2015, a annoncé mardi soir en conférence de presse sa démission ainsi que celle de l'ensemble du comité de direction du club.

"J'apparais aujourd'hui pour vous communiquer ma démission et celle du reste du comité de direction. C'est une décision réfléchie, sereine, conjointe et approuvée par tous mes collaborateurs", a déclaré Bartomeu en conférence de presse.