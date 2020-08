La direction du FC Barcelone (Liga espagnole de football) aurait jeté son dévolue sur le technicien néerlandais Ronald

Koeman pour succéder à l'Espagnol Quique Setién sur le banc des "Blaugrana", trois jours après la lourde défaite concédée face aux Allemands du Bayern Munich (8-2), en quarts de finale de la Ligue des champions, rapportent lundi conjointement les deux médias Sky Sports et ESPN.Le club catalan semble avoir vite réagi pour trouver le successeur de Quique Setién. Selon les informations de Sky Sports et ESPN, le vice-champion d'Espagne, qui n'a remporté aucun titre en 2019-2020, aurait choisi Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas depuis 2018 et ancien défenseur du Barça (1989-1995).Le technicien de 57 ans disposerait d'une clause dans son contrat établi avec la fédération néerlandais qui lui permettrait de devenir entraîneur du FC Barcelone.En concurrence pour le poste avec l'Argentin de Mauricio Pochettino et le Français Laurent Blanc, Ronald Koeman est une légende du club catalan. En 1992, c'est lui qui a offert, en prolongation, la toute première Ligue deschampions aux "Blaugrana", opposés ce jour-là à la Sampdoria Gênes (1-0). L'ex-entraîneur de l'Ajax Amsterdam (2001-2005) ou encore d'Everton (2016-2017), reste la priorité de la direction barcelonaise. Ce lundi, le quotidien espagnol Sport annonçait que Josep Bartomeu négociait personnellement avec lui.S'il venait à s'installer sur le banc du FC Barcelone, un chantier énorme attendrait Koeman. L'entraîneur néerlandais devrait notamment gérer les cas Lionel Messi, secoué par la lourde défaite lors du "Final 8" et qui envisagerait un départ, Luis Suarez, dont le nom est annoncé à l'Ajax Amsterdam, ou Antoine Griezmann, qui n'a pas réussi à s'imposer cette saison.