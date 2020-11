Le FC Barcelone, battu samedi soir sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (1-0) pour le compte de la 10e journée du championnat d’Espagne de football, réalise son pire début de saison en Liga depuis l'exercice 1991-1992.Le FC Barcelone ne compte que 11 points après huit journées. En 1991-1992, le Barça de feu Johan Cruyff avait également 11 points après huit journées, mais il avait fini champion d'Espagne, remportant également la Coupe des clubs champions grâce à un but de Ronald Koeman contre la Sampdoria Gênes (1-0).Ironie du sort, Koeman, aujourd'hui entraîneur du Barça, réalise l'un des pires départs sur le banc du Barça. Sur les 48 entraîneurs de l'histoire du club blaugrana, seuls onze ont fait pire que lui après huit matches."Comme tout entraîneur, je suis responsable. On sait qu'il faut améliorer les résultats. On travaille, j'essaie de mettre la meilleure équipe disponible à chaque match... Que puis-je faire de plus ?", a réagi Koeman à l’issue de la partie.Au cours de cette rencontre, le défenseur Gerard Piqué a été victime d’une entorse au genou droit, une blessure qui devrait l’éloigner des terrains pour une période allant de 4 à 6 mois.