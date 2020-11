Le milieu international algérien de l’OGC Nice, Hicham Boudaoui, a signé son premier but de la saison, lors de la victoire

décrochée dimanche en déplacement face à Angers (3-0), dans le cadre de la 9e journée de la Ligue 1 française de football.

Entré en cours de jeu à la place de Rony Lopez (67e), l’enfant de Béchar a marqué le troisième but des siens dix minutes plus tard, sur une offrande du Franco-Algérien Amine Gouiri.L’autre international algérien de la formation azuréenne, le défenseur Youcef Atal, a fait son apparition en fin de match (85e) en remplacement de Jordan Lotomba.Grâce à cette victoire, Nice, qui enchaîne un quatrième match sans défaite, se hisse provisoirement à la 4e place au classement avec 17 points, à quatre longueurs du leader le Paris SG. Lors de la prochaine journée dimanche, il accueillera l’AS Monaco à l’Allianz Riviera dans le derby de la Côte d’Azur (17h00).