Le directeur sportif de la JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de football) Kamel Abdeslam, a dévoilé dimanche au cours d'une

conférence de presse, la liste des joueurs libérés, où figure notamment le défenseur et capitaine Nabil Saâdou. Outre Saâdou, la JSK s'est passée également des services de l'attaquant Taoufik Addadi, ainsi que les défenseurs Taoufik Zeghdane, Amir Belaïli, Abderazak Iratni, et Walid Bencherifa. Pour rappel, la JSK reprendra du service le samedi 29 août avec le début

du stage préparatoire en vue de la saison 2020-2021.La formation kabyle a entamé le marché des transferts en force, en

engageant plusieurs joueurs, issus de différents de paliers, à l'image de Lyes Fayçal Haddouche (CRB Dar El-Beïda), Juba Aguieb (ES Ben Aknoun), et Kerroum Ahmed (ASM Oran).L'attaquant de l'USM Bel-Abbès Litt Abderazak (27 ans), a donné son accord

pour les rejoindre les "Canaris", en attendant d'officialiser son engagement dans les prochains jours.La JSK a terminé la saison 2019-2020, suspendue en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), à la 4e place au classement avec 36

points, à quatrelongueurs du CR Belouizdad, désigné à titre exceptionnel champion d'Algérie.La période des transferts d'été s'est ouverte officiellement mercredi 5 août et s'étalera jusqu'au 27 octobre, alors que la date du coup d'envoi de

la saison 2020-2021 n'a pas encore été arrêtée.