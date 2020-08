Le premier stage préparatoire d'intersaison de la JS Kabylie, prévu initialement à partir de ce samedi 29 août à Akbou (Béjaia), a été repoussé de 48 heures et se déroulera finalement lundi, soit "juste après la finalisation des examens et le feu vert du médecin en

chef du club", a annoncé vendredi soir le club pensionnaire de la Ligue 1 de football dans un communiqué."Tous les joueurs sont soumis à des examens approfondis, conformément aux mesures suscitées. Le staff médical s'est fixé une autre mission, à savoir celle de faire un état des lieux de la forme physique des joueurs après une longue période d’arrêt", écrit la formation kabyle.

Avant de poursuivre : "les examens médicaux se poursuivent au niveau de la résidence du club sous la direction du staff médical à sa tête, le médecin en chef du club, le docteur Ahmed Djadjoua, dans le cadre de l'exécution du protocole sanitaire, en vue d'une reprise sure".Par ailleurs, la JSK a annoncé sa décision de résilier le contrat de sa nouvelle recrue estivale le défenseur Mehdi Ferrahi (RC Kouba), "une résiliation motivée par le comportement du joueur qui ne cadre pas avec la grandeur du club et ses valeurs", explique la même source.La formation kabyle, toujours dirigée par l'entraîneur tunisien Yamen Zelfani, a terminé la saison 2019-2020, suspendue en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), à la 4e place au classement avec 36 points, à quatre longueurs du CR Belouizdad, désigné à titre exceptionnel champion d'Algérie.