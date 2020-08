Le nouveau président du Conseil d'administration du MC Oran (Ligue 1 algérienne de football), Tayeb Mehiaoui, a affirmé vendredi que le nouvel entraîneur de l'équipe sera connu au plus tard samedi, tout en laissant planer le doute sur une éventuelle arrivée du technicien Tuniso-suisse Moez Bouakaz."Le nouvel entraîneur sera connu ce vendredi soir, ou au plus tard samedi. Pour Bouakaz, rien n'a été conclu", a indiqué le dirigeant oranais sur les ondes de la radio nationale.Outre Bouakaz, qui avait déjà dirigé la barre technique du MCO (2017-2018), le nom de l'entraîneur français Bernard Casoni (ex-MC Alger) a été également cité dans l'entourage du club, pour remplacer Mecheri Bachir.Par ailleurs, Tayeb Mehiaoui, qui signe son retour aux commandes de la

formation de l'Ouest, a révélé le chiffre "de près de 11 milliards de centimes, représentant les dettes du club envers ses anciens joueurs", soulignant que "la direction s'est engagée à régler ce passif".Côté recrutement, le MCO a entamé son marché dans la semaine, en engageant le gardien de but du CS Constantine Houssam Limane (30 ans), et l'attaquant du WA Boufarik Adel Khettab (27 ans), qui se sont engagés pour un contrat de deux saisons.Pour rappel, le MCO a terminé la saison 2019-2020, définitivement

suspendue en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), à la 8e place au classement avec 30 points, à dix longueurs du CR Belouizdad, désigné champion d'Algérie à "titre exceptionnel".