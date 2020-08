L'Atlético Madrid (Liga espagnole de football), touché dimanche par deux cas de Covid-19, n'a déploré lundi aucune nouvelle contamination après une autre batterie de tests, à trois jours de son quart de finale de Ligue des champions, jeudi face aux Allemands du RB Leipzig à Lisbonne (20h00 algériennes). Les résultats médicaux ont été publiés en milieu de journée. "L'équipe et les membres du personnel d'encadrement ont subi de nouveaux tests PCR hier, dimanche, et les résultats ont tous été négatifs", a rapporté l'Atlético dans un communiqué.Les membres de la délégation madrilène censés décoller lundi soir pour le Portugal afin de participer au "Final 8" de la C1, vont donc pouvoir s'y rendre mardi, à l'exception donc des deux joueurs contaminés, dont

l'identité a été dévoilée par le club : il s'agit de l'ailier argentin Angel Correa et du défenseur croate Sime Vrsaljko, tous deux

asymptomatiques. Le second, qui se remettait d'une blessure, évoluait déjà en marge du groupe.Tout l'effectif était resté lundi matin à son domicile, dans l'attente fébrile des résultats de ces nouveaux tests réalisés dimanche, qui laissaient redouter des contaminations en cascade puisque l'"Atléti" avait effectué un entraînement samedi après la tenue de la première batterie de

tests.L'Atlético avait dû annuler son entraînement prévu lundi matin, et une séance a été reprogrammée dans l'après-midi, à la veille de partir pour Lisbonne, a précisé le club "colchonero".L'UEFA, organisatrice du "Final 8" lisboète, a suivi avec la plus grande

attention les résultats de cette nouvelle batterie de tests, consciente que de nouvelles contaminations pourraient fragiliser encore plus la phase finale de sa compétition, organisée dans un format extrêmement condensé qui ne laisse que peu de place à d'éventuels reports de rencontres.