Cette rencontre devait se jouer mardi dernier à Alger, mais a été reportée et délocalisée suite à la demande formulée par le club algérois et transmise par la Fédération algérienne (FAF) à la Confédération africaine, en raison des risques de contamination au variant sud-africain de coronavirus. L'Afrique du Sud traverse en effet une deuxième vague de coronavirus, largement causée par un variant local, réputé plus contagieux.

"Tout le monde sait que ce match s'annonce difficile. En face, on aura une équipe composée de plusieurs éléments de qualité. Une équipe qui avait déjà remporté cette compétition (en 2016, ndlr). A ce stade de l'épreuve, toutes les équipes sont difficiles à jouer. Nous aurions aimé jouer chez nous, ça aurait constitué un avantage. Maintenant, il va falloir tout faire pour revenir avec un résultat positif de Dar Es-Salaam", a indiqué le milieu défensif du Chabab, Zakaria Draoui.

Sur le plan de l'effectif, l'entraîneur français du CRB, Franck Dumas, devra composer sans plusieurs joueurs, notamment dans le secteur offensif, avec la défection du buteur-maison Hamza Belahouel, de Khaled Bousseliou et de Mohamed Amine Souibaâh, blessés, alors que le Béninois Marcelin Koukpo est suspendu.

Le club algérois va faire face à une équipe coriace de Mamelodi Sundowns qui reste sur une série d'invincibilité de 20 matchs, toutes compétitions confondues, marquant 37 buts contre 10 seulement concédés.

Cette rencontre sera dirigée par l'arbitre international malien Boubou Traoré, assisté d'Omar Sanou (Burkina Faso) et de Moktar Saly (Niger).

Dans l'autre match de cette poule, le TP Mazembe (RD Congo) est allé tenir en échec mercredi à Khartoum les Soundanais d'Al-Hilal (0-0).

Lors de la 1re journée disputée le week-end du 12-13 février, le CRB a décroché un précieux nul en déplacement à Lubumbashi face au TP Mazembe (0-0), alors que Mamelodi Sundowns s'est imposé à domicile contre Al-Hilal (2-0).